Mario Gomez: Kami Ingin Menang di Tiap Pertandingan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Mario Gomez, berlapang dada saat timnya tak mampu mengalahkan Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Minggu (27/5/2018).

Meskipun kata Gomez, kemenangan selalu menjadi prioritas bagi Maung Bandung.

"Setiap waktu kita menginginkan kemenangan. Karena saya pikir besok kita juga bisa dapat tiga poin," ujar Mario Gomez ditemui di Bandara Husein Sastranegara, Senin (28/5/2018).

Baca: Pesan Ini Selalu Disampaikan Gomez kepada Para Pemain Muda Persib

Baca: Libur Waisak, Layanan SIM Keliling Satlantas Polrestabes Bandung Tetap Beroperasi di 4 Lokasi

Pada laga itu, Persib sebetulnya sangat berpeluang menang.

Di babak pertama, tendangan bomber andalan Persib, Ezechiel N Douassel, membentur mistar gawang.

Memasuki paruh kedua, Persib bisa saja unggul ketika Ezechiel mendapat tendangan penalti.

Gaji Megawati di BPIP Rp 112 Juta, Bandingkan dengan Gaji Presiden yang Jauh di Bawahnya https://t.co/tasSOm8rbd via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) May 28, 2018

Namun, sepakan pemaib Timnas Chad itu mampu diantisipasi dengan baik oleh kiper Bali United, Wawan Hendrawan.

"But its ok. Tidak apa-apa, karena ketika kamu enggak bisa menang 3 poin, at least 1 poin tidak masalah," katanya. (*)