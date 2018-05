Prediksi Susunan Pemain Bali United Vs Persib - Ambisi Maung Bandung Raih Tiga Poin di Laga Tandang

Infografis laga Bali United vs Persib Bandung.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menghadapi Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Minggu (27/5/2018), Persib Bandung kehilangan gelandang tengah andalannya, Oh Ih-Kyun.



Gelandang asal Korea Selatan itu terkena akumulasi kartu kuning pada saat menghadapi PSM Makassar pekan lalu.



Duet lini depan Persib masih dihuni Jonathan Bauman dan Ezechiel N'Douassel.



Keduanya bakal menjadi ancaman bagi skuat asuhan Widodo C Putro tersebut.



Pasalnya, kedua striker ini sudah mencetak 14 gol hingga pekan ke-10 Liga 1 2018.



Persib membawa 18 pemain ke Pulau Dewata.



Beralih ke Bali United sebagai tuan rumah, Serdadu Tridatu terancam pincang kala menghadapi Persib.



Sebab, banyak pemain yang absen karena cedera dan akumulasi kartu.



Termasuk striker andalannya, Irfan Bachdim yang tak tampil bisa karena cedera.



Selain itu, Nick van der Velden dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning.



Tiga pilarnya, Milo Krotic, Ilija Spasojevic, dan Yabes Roni masih diragukan tampil dan akan dilihat dulu perkembangannya.



Berikut prediksis susunan pemain pertandingan Bali United vs Persib Bandung:



Bali United:



Kiper: Wawan Hendrawan



Bek: I Made Andhika Wijaya, Demerson, Ahn Byung-Keon, Ricky Fajrin Saputra



Tengah: Taufik, Fadil Sausu, Ahmad Agung



Depan: Stefano Lilipaly, Mifatahul Hamdi, Yandi Sofyan Munawar.



Persib:



Kiper: Muhammad Natshir



Bek: Supardi Nasir, Bojan Malisic, Victor Igbonefo, Ardi Idurs



Tengah: Febri Hariyado, Hariono, Dedi Kusnandar, Ghozali Siregar



Depan: Jonathan Bauman dan Ezechiel N'Douassel.

Kick off akan dimulai pada pukul 20.30 WIB.

Bagi Anda yang ingin menyaksikan pertandingan Bali United VsPersib Bandung secara Streaming, Anda bisa langsung menyaksikannya dengan cara mengklik link di bawah ini:

LINK 1: Bali United Vs Persib Bandung

LINK 2: Bali United Vs Persib Bandung