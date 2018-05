Maria Anggraini, Wanita Lulusan Perhotelan yang Sukses Kelola Bisnis Fesyen ''This Is April''

Founder & CEO This Is April, Maria Anggraini(Dok This Is April)

TRIBUNJABAR.ID - Walau tidak memiliki pendidikan di dunia mode, Maria Anggraini, pendiri merek fesyen This Is April, sukses mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Merek lokal ini pun siap meluaskan pasar ke Asia Tenggara. Maria pada awalnya mengelola restoran.

Wanita lulusan sekolah perhotelan ini tertarik dengan bisnis fashion karena menyukai gaya busana wanita-wanita muda yang ia lihat saat traveling ke luar negeri.

"Saya lihat kok gaya bajunya bagus-bagus dan sulit menemukan yang seperti itu di sini," ujar Maria saat berbincang dengan Kompas.com di salah satu tokonya di Mal Kota Kasablanka Jakarta (24/5).

Ketika menemani suaminya ke China tahun 2011, Maria berkesempatan bertemu dengan beberapa pemilik pabrik pakaian di sana.

Ia pun memiliki ide untuk membuat bisnis fashion. "Awal bisnis ini di tahun 2012. Semua baju saya yang desain, dijahitnya di pabrik di China," kata wanita berusia 37 tahun ini.

This Is April (TIA) saat ini menjadi salah satu merek busana lokal ready to wear yang populer karena modelnya yang kekinian dan harganya terjangkau.

"Ciri khas kami memang selalu mengikuti tren, nyaman dipakai, easy to mix and match, dan yang terpenting affordable," kata Maria.

Dengan tim kreatif yang dimilikinya, menurut Maria saat ini TIA mampu mengeluarkan 30 model pakaian baru setiap minggunya.