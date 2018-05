Wannable ! Mau Nonton Konser Wanna One ? Cek Harga Tiketnya di Sini

TRIBUNJABAR.ID - Grup K-POP, Wanna One siap menggelar konsernya di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, pada 15 Juli 2018.

Informasi itu diumumkan oleh promotor IME Indonesia melalui poster konser Wanna One yang diunggah dalam akun Twitter, @ime_indonesia.

Wanna One (Koreaboo.com)

"Wanna One World Tour. One: The World. 2018. 7. 15. Sun in Jakarta. ICE BSD," demikian yang tercantum pada poster bernuansa hitam emas itu, seperti dikutip Tribunwow , Jumat (6/4/2018).

Promotor pun juga sudah mengumumkan harga dan cara pembelian tiket Boygrup dari Produce 101 ini.

Tiket bisa mulai dibeli melalui online wannaone.loket.com pada Jumat (25/5/2018) mulai pukul 14.00 WIB.

Akun @ime_indonesia juga telah menerangkan peraturan serta cara pembelian.

Selain itu, ia juga mengunggah harga yang harus dibayarkan untuk menonton konser Wanna One ini.

Harga tiket paling mahal dijual seharga Rp 3.500.000,00 untuk bangku VIP.

Sedangkan untuk CAT1 seharga Rp 2.400.000,00

CAT2 seharga Rp 1.800.000,00

CAT3 seharga Rp 1.500.000,00

CAT4 seharga Rp 1.100.000,00

Sementara itu, selain Indonesia, Wanna One juga akan bertandang ke empat kota di Amerika Serikat, Singapura, Kuala Lumpur, Hongkong, Bangkok, dan Australia. (Tribunwow.com/ Tiffany Marantika)