LIVE STREAMING Semifinal Piala Thomas 2018 Indonesia vs China Pukul Mulai 18:00 WIB

TRIBUNJABAR.ID, BANGKOK - Indonesia menghadapi China di semifinal Piala Thomas 2018 yang digelar di Impact Arena, Jumat (25/5/2018) nanti.

Pertandingan ini akan digelar di lapangan 2 di mana lapangan 1 akan memainkan pertarungan antara semifinalis lain, Jepang vs Denmark.

Anda bisa menyaksikan pertandingan ini di stasiun televisi iNews dan TVRI atau melalui live streaming.

Link live streaming ada di bawah ini.

Live Thomas Cup di TVRI

Live Thomas Cup di iNews TV

Indonesia melaju ke semifinal setelah menggasak Malaysia 3-1, kemarin.

Tiga kemenangan Indonesia atas Malaysia disumbangkan Marcus Gideon/Kevin Sanjaya, Jonatan Christie dan Fajar Alfian/Muhammad Rian.

Satu partai, tunggal pertama yang diisi Anthony Sinisuka Ginting kalah.

Anthony kalah dari mantan pebulutangkis nomor satu dunia, Lee Chong Wei.

Dari susunan pemain atau order of play kemarin, ada perubahan untuk melawan China.

Ganda kedua yang diisi Fajar/Rian akan diganti Mohamad Ahsan/Hendra Setiawan.

Selebihnya tetap sama.(*)

Tunggal Pertama: Anthony Sinisuka Ginting vs Chen Long

Ganda Pertama : Marcus Gideon/Kevin Sanjaya vs Liu Cheng/Zhang Nan

Tunggal Kedua : Jonatan Christie vs Shi Yuqi

Ganda Kedua : Muhammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Li Junhui/Liu Yuchen

Tunggal Ketiga : Ihsan Maulana Mustofa vs Lin Dan