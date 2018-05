Tampil Mengesankan Saat Persib Kalahkan PSM, M Natshir Banjir Pujian

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Selain Ezechiel N'Douassel yang menjadi bintang berkat sumbangan dua golnya pada pertandingan Persib Bandung vs PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (23/5/2018), Kiper Persib, Muhammad Natshir pun tampil sangat cemerlang.

Pada momen one on one antara Deden, sapaan akrab Muhammad Natshir, dengan Ferdinand Sinaga, kiper yang pernah membela Timnas Indonesia ini berhasil mematahkan upaya striker PSM makassar tersebut.

Aksi heroik itu mendapat pujian dari sang pelatih Persib, Mario Gomez, pada sesi konferensi pers setelah pertandingan.

"Itu momen yang baik bagi dia (Natsir), kita saat itu sedang leading 2-0, mereka (PSM) mempunyai peluang emas untuk mencetak gol, tapi dia (Natsir) menggagalkannya," ujar Mario Gomez.

Ia menambahkan, bahwa aksi Deden merupakan penyelamatan penting bagi Maung Bandung.

"Dia dengan baik menahan peluang emas mereka, itu penyelamatan yang sangat penting bagi dia dan tim," ucapnya.

Pujian dari pelatih asal Argentina itu bukan tanpa alasan, Deden berhasil menjaga gawangnya dengan baik di dua pertandingan terakhir.

Pada saat menjamu Persipura Jayapura, Deden berhasil membendung serangan Boaz dkk dengan sangat baik.

Hingga pekan ke-10 Liga 1 2018, Deden berhasil mencatatkan clean sheet sebanyak tiga kali.

Dua di antaranya dilakukan secara beruntun.

"Karena setiap tim membutuhkan penjaga gawang yang bagus, dan kita mempunyainya," katanya.