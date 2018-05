Ramadhan, Hotel Prama Grand Preanger Diskon Kamar Hingga 60 Persen, Paket Buka Puasanya Pun Asyik

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pada bulan Ramadan ini, Hotel Prama Grand Preanger menawarkan paket spesial dengan diskon menarik.

Hotel Prama Grand Preanger menawarkan diskon sebesar 60 persen untuk paket menginap.

Dari harga Rp 1.875.000 net/kamar/malam, didiskon sampai harga Rp 700 ribu net/kamar/malam.

Harga tersebut sudah termasuk sarapan atau sahur untuk dua orang.

Selain itu, ada juga Paket Buka Puasa Ramadan Heritage seharga Rp 157.500,00/net/orang.

Selain dua penawaran spesial tersebut, ada juga penawaran menu All You Can Eat seharga Rp 175 ribu net/orang.

Penawaran ini berlaku mulai 16 Mei 2018 sampai 14 Juni 2018.

Belum berhenti sampai di situ, Hotel Prama Grand Preanger juga menawarkan promo Early Bird Buy 4 Get 5.