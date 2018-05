Istimewanya Paket Ramadhan & Lebaran di Prama Grand Preanger Bandung

TRIBUNJABAR.ID - Memasuki Bulan Suci Ramadhan 1439 H, Prama Grand Preanger memberikan beragam penawaran menarik bagi Anda mulai dari paket kamar hingga paket berbuka puasa.

ROOM RAMADHAN OFEFRS

Melengkapi keistimewaan Bulan Ramadhan, Prama Grand Preanger memberikan diskon menarik sebesar 60% dari harga publish, berlaku mulai tanggal 16 Mei - 7 Juni 2018.

Dengan harga Rp. 700.000 net/kamar/malam, Anda sudah bisa mendapatkan sarapan/sahur untuk 2 orang dan harga spesial untuk Paket Buka Puasa Ramadhan Heritage yaitu Rp.157.500 net/orang. Dengan mengambil paket buka puasa ini, Anda juga berkesempatan mendapatkan grand doorprize 1 unit iPhone X dan beragam hadiah mingguan lainnya.

RAMADAN HERITAGE

Untuk Paket Berbuka Puasa, tahun ini Prama Grand Preanger mengusung konsep "Ramadhan Heritage". Tema tersebut dilatarbelakangi oleh konsep dari Hotel Prama Grand Preanger sendiri yang memiliki ciri khas gaya arsitektur art deco.

Selain itu, Prama Grand Preanger merupakan salah satu bangunan bersejarah yang memiliki nilai historis yang cukup tinggi.

Hal ini ditandai dengan dekorasi di Lobby Area yang begitu kental dengan nuansa art deco dilengkapi dengan Photo 3D Mesjid Raya Bandung yang juga dijadikan sebagai area Photo Corner.

Dengan harga Rp. 175.000 net/orang, Anda sudah bisa mendapatkan berbagai pilihan menu All You Can Eat, berlaku mulai tanggal 16 Mei - 14 Juni 2018.

Dapatkan juga promo menarik early bird Buy 4 Get 5 mulai tanggal 16 Mei sampai dengan 22 Mei 2018 dan promo Buy 10 Get 11 mulai tanggal 23 Mei sampai dengan 14 Juni 2018.

Untuk info lebih lanjut dan reservasi silahkan menghubungi +62 22 423 1631 atau follow twitter kami: @pramapreanger, instagram:@pramagrandpreanger dan fan page kami : Prama GrandPreanger.