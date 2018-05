Begini Kata Ferdinand Sinaga Seusai PSM Makassar Dikalahkan Persib Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Persib Bandung berhasil mengalahkan PSM Makassar 3-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (23/5/2018).

Tiga gol Maung Bandung dicetak dua bombernya, oleh Ezechiel N Douassel dan Jonathan Bauman.

Ezechiel menjadi bintang pada pertandingan yang disaksikan sekitar 9 ribu penonton tersebut.

Pemain Timnas Chad itu mencetak gol melalui tendangan 12 pas pada menit 39 dan sundulan kepala di menit 54.

Sementara satu gol Bauman dicetak pada menit 83 setelah terjadi kemelut di depan gawang PSM.

Striker PSM, Ferdinand Sinaga mengucapkan selamat atas kemenangan Maung Bandung.

Selain itu, ia juga berterima kasih kepada bobotoh karena sudah menyambut dengan hangat.

"Saya ucapakan selamat untuk persib, Terima kasih untuk sambutannya," ujar Ferdinand dalam sesi konferensi pers sesudah pertandingan.

Pada laga itu, Ferdinand mendapat kesempatan emas di pertengahan babak kedua.

Namun, peluang itu gagal berbuah gol setelah usahanya mampu digagalkan Muhammad Natshir.

Terkait peluang one on one dengan Muhammad Natshir yang gagal berbuah gol, Ferdinand mengaku sangat menyesal.

"Penyesalan berat untuk saya gagal cetak gol," ucapnya. (*)