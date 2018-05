Foto Nagita Slavina Sebelum & Setelah Diedit Bikin Tercengang, Netter: Nggak Diragukan Lagi

TRIBUNJABAR.ID - Nagita Slavina sering mendapat pujian atas kecantikannya.

Istri Raffi Ahmad ini disebut memiliki kulit yang mulus bagaikan tanpa pori-pori.

Namun, bagaimana kalau foto Nagita Slavina sebelum dan sesudah diedit disandingkan ?

Fotografer Rio Motret membagikan foto ibu dari Rafathar ini.

"Ok guys krn voting banyak yg request mo lihat RAW FILE foto nya GIGI sebelum di edit.

Inilah RAW FILE, Unedited version, No photoshop waktu foto utk campaign yg model nya kebetulan @raffinagita1717 dan foto yg mirip ini uda pernah di posting yg versi uda di editnya scroll down aja di galeri.

Just a pretty model, a flawless make up, a proper lighting, and a great camera," tulis Rio Motret.

Foto pertama adalah foto yang sudah diedit sementara foto yang satu lagi sebelum diedit.

Yang membuat netter takjub dan tecengang adalah kedua foto tersebut seperti tak ada perbedaannya.

Bahkan ada yang mengatakan Nagita Slavina lebih cantik pada versi foto yang belum diedit.