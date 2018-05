Firman Abdul Kholik Berhasil Bawa Indonesia Juara Grup B

TRIBUNJABAR.ID, BANGKOK - Indonesia lolos ke perempat final Piala Thomas 2018 dengan status juara Grup B seusai menang 3-2 atas Korea Selatan pada laga terakhir, Rabu (23/5/2018).

Kedua tim ini masih akan menunggu undian babak perempat final untuk menentukan calon lawan.

Hal yang pasti, Indonesia terhindar dari China dan Jepang yang sudah menyegel status juara Grup A dan C.

Sedangkan penentuan juara Grup D akan berlangsung pada pukul 19.00 ketika Denmark bertemu Malaysia.

Pemenang duel akan menjadi juara grup. Tunggal ketiga Indonesia, Firman Abdul Kholik, menjadi penentu Indonesia meraih kemenangan.

Tampil pada partai terakhir, Firman mengalahkan Ha Young-Woong dalam tiga gim dengan skor 20-22, 21-15, dan 21-12.

Sebelumnya, dua tunggal Indonesia Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie, kalah dua gim langsung dari lawannya.

Dua poin Indonesia lainnya disumbangkan dari sektor ganda.

Pasangan nomor satu dunia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, serta pasangan senior Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan menang pada partai kedua dan keempat.

Kemenangan atas Korea Selatan ini melengkapi dua hasil bagus yang sudah diraih sebelumnya.

Pada laga awal, Indonesia berhasil menang telak atas Kanada 5-0.

Sementara itu pada laga kedua, Anthony Ginting dkk membuat tuan rumah Thailand malu seusai menang dengan skor 4-1.

Hasil lengkap Piala Thomas Indonesia vs Korea Selatan:

MS1: Anthony Sinisuka Ginting vs Son Wan-Ho - 20-22, 20-22

MD1: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Chung Eui-seok/Kim Won-Ho - 21-14, 14-21, 21-10

MS2: Jonatan Christie vs Heo Kwang-Hee - 17-21, 19-21

MD2: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Choi Solgyu/Kim Dukyoung - 21-14, 18-21, 21-15

MS3: Firman Abdul Kholik vs Ha Young-Woong - 20-22, 21-15, 21-12

