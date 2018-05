Yuk Intip Rencana Pembuatan Film Terbaru Pidi Baiq, Koboy Kampus - Ternyata Bercerita Soal Ini

TRIBUN JABAR/KEMAL SETIA PERMANA

Syukuran pembuatan Film Koboy Kampus "Understanding The Panasdalam" yang digelar di Kantin Nation The Panasdalam, Jalan Ambon, Kota Bandung, baru-baru ini diwarnai dengan helatan diskusi yang menghadirikan narasumber (kiri ke kanan); Rois Sunandar Maming, Produser Eksekutif (69 Production); Erwin Koboy, salah satu pendiri The Panasdalam; Sekar Ayu Asmara, Produser Pelaksana (Bianglala Production); Gagan Ninu, Dewan Syuro The Panasdalam; dan Pidi Baiq, Imam Besar The Panasdalam sekaligus Sutradara.