Selama Ramadhan, Raisa Makin Jago Lakukan Ini, Hamish Daud Beri Pujian

TRIBUNJABAR.ID - Tak lagi sendiri, Raisa Andriana menjalani bulan Ramadan kali ini bersama suaminya, Hamish Daud.

Pasangan yang menikah pada September tahun lalu ini memang selalu tampak mesra.

Sama-sama berpuasa, Raisa dan Hamish beberapa kali mengunggah momen-momen sahur bersama mereka di media sosial.

Di sahur pertama bulan Ramadan, Raisa sempat mengunggah video santap sahur bersama sang suami.

Ia bahkan menggoda Hamish yang lahap menyantap makanan sahurnya.

Bulan Ramadan ternyata membuat salah satu kemampuan yang dimiliki Raisa semakin terlihat.

Hal itu diungkapkan oleh Hamish Daud lewat postingan di Instagram Story miliknya, Senin (21/5/2018).

Host My Trip My Advanture itu mengungkapkan bahwa sang istri semakin menunjukkan kemampuan masaknya.

Hal itu lantaran Raisa selalu memasak untuk mereka berdua saat sahur dan makan malam.

Dalam salah satu unggahannya di Instgram Story, Hamish mengunggah foto Raisa yang duduk di sofa dengan satu namapan berisi tiga masakan di depannya.

"The wife shares her cooking skills every sahur & dinner time. Yumm!" tulis Hamish.