Lebih dari 200 Ribu Rumah Tangga Miskin di Jabar Ditargetkan Menikmati Operasi Pasar Murah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Operasi Pasar Murah akan digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan mulai Senin (28/5/2018).

Operasi ini ditargetkan untuk dinikmati 235.019 rumah tangga miskin di semua kabupaten/kota di Jawa Barat.

Agar program ini tepat sasaran, Disperindag bekerja sama dengan Bappeda Jawa Barat.

“Ini kan ada datanya. Data dari NP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) kan sudah data by name dan by address,” ujar Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Jabar, Achmad Suryadi, ketika ditemui di Kantor Disperindag Jabar, Selasa (22/5/2018).

Jenis dan jumlah komoditi yang dijual di setiap kabupaten/kota pun akan berbeda.

Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten/kota dan jumlah rumah tangga miskin (RTM) di sebuah kabupaten/kota.

Berikut data RTM di semua kabupaten kota di Jawa Barat.

1. Kabupaten Bogor – 10.000 RTM