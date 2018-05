Jadi Pemain Paling Lama Tampil di Persib Bandung hingga Pekan ke-10, Oh In-Kyun Enggan Jemawa

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemain tengah Persib Bandung, Oh In Kyun mencatatkan diri sebagai pemain terlama yang tampil di Liga 1 musim 2018.

Hingga pekan ke sepuluh, In Kyun Oh sudah bermain selama 622 menit, hasil dari tujuh kali pertandingan. Peran Oh In Kyun di lini tengah pun tak pernah tergantikan.

Gelandang asal Korea Selatan ini juga selalu turun sebagai starter dan sukses mencatak satu gol lewat tendangan bebas saat timnya bermain melawan Mitra Kukar.

In Kyun mengaku bersyukur selalu mendapat kepercayaan dari pelatih untuk mengisi pos lini tengah Maung Bandung. Kepercayaan itu pun, ujar In Kyun menjadi movitasi untuk lebih kerja keras lagi.

"Tuhan selalu memberi saya jalan terbaik dalam hidup saya. Saya pun akan melakukan yang terbaik untuk apa yang Tuhan berikan kepada saya," ujar In Kyun, saat ditemui di Stadion Sport Jabar Arcamanik, Jalan Pacuan Kuda, Kota Bandung, Minggu (20/5).

Dikatakan In Kyun, perjalanan timnya masih sangat panjang, Ia pun enggan berpuas diri dengan hasil individu yang diraihnya saat ini.

Ke depan, In Kyun mengaku akan berusaha lebih keras agar dapat memberikan kontribusi bagi tim dan menjawab kepercayaan pelatih.

Pada pekan ke sepuluh, Maung Bandung dijadwalkan menjamu PSM Makasar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (23/5). Jika kembali dipercaya tampil, In Kyun bertekad memberikan kemampuan terbaiknya.

"Saya senang bisa tampil sampai pekan ketujuh tanpa ada masalah. Pertandingan berikutnya kembali bekerja keras, memberikan yang terbaik buat Persib," katanya.