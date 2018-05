Di Hari Ulang Tahun, Rasyid Rajasa Mengantarkan Jenazah Istrinya ke Liang Lahat

TRIBUNJABAR.ID - Putra hatta Rajasa, Rasyid Rajasa harus merasakan kesedihan yang teramat dalam karena kepergian sang istri, Adara Taista.

Bahkan, Adara Taista dimakamkan tepat di hari ulang tahun Rasyid yang jatuh pada tanggal 21 Mei 2018.

Dalam momen yang seharusnya membahagiakan tersebut, keluarga Rajasa justru bersedih karena kepergian Adara, Sabtu (19/5/2018) lalu.

Seperti diketahui Adara Taista meninggal karena penyakit kanker kulit yang dideritanya.

Kakak Rasyid, Reza Rajaza pun mengunggah sebuah foto menyentuh lewat akun Instagramnya.

Reza mengunggah foto keluarga besar Rajasa dalam unggahannya itu.

Ia juga mendoakan agar Rasyid selalu sehat, sejahtera dan diberikan kekuatan untuk menahan semua cobaan yang menimpanya ini.

"Dearest brother, there may never be a nicer way of saying HAPPY BIRTHDAY on this day to you, instead i will pray for you..

i’ll pray for your health, your prosperousness and for you to always be given strength to endure anything in life..

insyallah on your birthday for the years to come It will all be filled with the best doa..