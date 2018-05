Kafe di Bandung Ini Hadirkan Menu dan Dekorasi Ala Timur Tengah, Pohon Kurmanya Asli dari Arab

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Memasuki bulan suci Ramadan, Buttercup Signature Boulangerie, Bakery and Cafe menghadirkan nuansa Timur Tengah.

Marketing Communication Buttercup, Aliv mengatakan nuansa Timur Tengah yang dihadirkan tak hanya dalam bentuk makanan saja.

Khususnya untuk Buttercup yang ada di Jalan Ir H Djuanda No 46 (Dago), Kota Bandung, Aliv menunjukkan dekorasi yang berbeda selama Ramadan.

"Tema Mediteranian ala Timur Tengah dihardirkan, lengkap dengan pohon kurma asli yang menjulang tinggi," ujar Aliv di Buttercup, Jumat malam (18/5/2018).

sajian Mediterranean Mixed Grill (tribunjabar/putri puspita)

Dekorasi ala Timur Tengah ini dihadirkan untuk spot foto bagi Anda yang datang bersama teman, keluarga dan pasangan.

Sedangkan untuk sajian berbuka puasa, Aliv mengatakan adanya Buttercup Iftar Buffet "Mediterranean Mixed Grill" all you can eat.

"Menu yang dihadirkan adalah beef kofta, beef kebab, chicken shish tauk, hudor masuyat, dan khub masuyat," ucapnya.

Tak hanya menu Timur Tengah, Anda juga bisa mencicipi sajian menu lokal khas nusantara seperti beragam jenis kolak, seblak, gorengan, dan dessert.

Untuk bisa menikmati sajian Buttercup Iftar Buffet "Mediterranean Mixed Grill", Anda perlu membayar Rp 175.000++ per orang dan Rp 125.000++ (khusus untuk group).