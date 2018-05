Hadapi PSM Makassar, Pelatih Persib Bandung Tegaskan Timnya Tak Tertekan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pelatih Persib, Mario Gomez, mengatakan bahwa melawan PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (23/5/2018) nanti, anak asuhnya tak merasa tertekan.



Mengingat PSM kini sedang berada di peringkat ke-2 klasemen sementara Liga 1 2018 dan pada ajang Piala Presiden 2018 lalu, tim asuhan Robert Rene Alberts itu mampu mengalahkan Maung Bandung di kandang sendiri.



"Tidak ada pressure sama sekali, karena kita tahu pertandingan Rabu besok sangat penting bagi kami," ujar Mario Gomez sesudah memimpin latihan di Stadion Sport Jabar Arcamanik, Minggu (20/5/2018).



Kehadiran bobotoh di laga nanti kata Mario Gomez, akan sangat penting menurutnya.



"Kita main di kandang, dengan dukungan penuh Bobotoh, itu sangat bagus," ucapnya.

Terkait kondisi pasukannya, Mario Gomez mengatakan bahwa semua pemainnya siap.



Tak terkecuali Oh In Kyun yang pada sesi latihan hari ini berlatih terpisah.



"Semua pemain siap, tidak ada masalah, hanya Oh In Kyun saja hari ini berlatih terpisah, tapi besok dia akan bergabung lagi dengan yang lainnya," katanya.(*)

