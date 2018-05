Adara Taista Meninggal, Rasyid Rajasa Ungkap Kepergian Istri Lewat Kata-kata Menyedihkan

TRIBUNJABAR.ID - Menantu Hatta Rajasa, Adara Taista kini tinggal menjadi kenangan.

Sosok cantiknya, tak bisa dilihat lagi oleh pandangan mata.

Adara Taista menghembuskan nafas terakhirnya, Sabtu (19/5/2018).

Ia meninggal di Rumah Sakit Moriyama Memorial Tokyo, Jepang.

Tentu, kepergian Adara Taista membawa kesedihan dan luka mendalam bagi keluarga, khususnya sang suami, Rasyid Rajasa.

Rasyid Rajasa pun menuangkan kesedihannya melalui media sosial.

Pada akun Instagram-nya, Rasyid Rajasa menuliskan kata-kata menyentuh sekaligus menyayat hati.

Bagaimana tidak, Rasyid Rajasa telah kehilangan istri cantik tercintanya.

Berikut ini tulisan Rasyid Rajasa pada Instagram Story-nya.

"To Allah we belong, and