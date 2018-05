Menantu Hatta Rajasa Terlihat Begitu Kurus Sebelum Meninggal, Ternyata ini Penyakit yang Dideritanya

TRIBUNJABAR.ID - Kabar duka datang dari keluarga Hatta Rajasa.

Menantu Hatta Rajasa, Adara Taista dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit Moriyama Memorial Tokyo, Sabtu (19/5/2018).

Hal itu diketahui dari sebuah tangkapan layar pesan berantai yang diunggah akun Instagram @lambe_turah, Sabtu siang.

Dalam pesan tersebut disebutkan jenazah Adara akan dibawa ke Tanah Air esok hari.

"Innalillahi wainailaihi Rojiun, telah berpulang ke Rachmatullah anak mantu kami tercinta Adara Taista Binti Ismet Djamal Tahir di rumah sakit Moriyama Memorial Tokyo

"Kami mohon keikhlasan dan doa bapak ibu dan saudaraku semua, semoga Almadhum diterima di sisi Allah SWT dalam husnul khatimah Aamin yaa robbal alamin."

Ucapan bela sungkawa pun mengalir dari para netizen, tidak terkecuali dari kakak Ipar Adara yang juga menantu Susilo Bambang Yudhoyono, Aliya Rajasa.

Melalui akun Instagramnya, Aliya menuliskan kalimat sedih seolah mengenang kepergian adik iparnya itu.

Berlatarbelakang hitam, Aliya menuliskan kalimat singkat namun penuh dengan makna.

Im Going to miss you

forever