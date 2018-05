Karyawan Hotel Ideas Dibekali Teknik Deteksi Dini Ancaman Keamanan di Lingkungan Kerja

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

‎TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Manajemen Hotel Ideas di Jalan Kiaracondong No 414, menggelar pelatihan khusus terkait deteksi dini gangguan dan ancaman keamanan di lingkungan kerja, kepada seluruh karyawannya.

Pelatihan digelar di rooftop Hotel Ideas bertepatan dengan buka puasa bersama, Sabtu (19/5/2018).

Hadir sebagai pemateri Yudi Sufredi selaku Certified Counter Terrorism Practicioner.

Baca: Link Live Streaming Indosiar - PSM Makassar Vs Borneo FC di Liga 1 Pekan ke-9, Duel Seru

Baca: Gara-gara Kaus 2019 Ganti Presiden, Sudrajat-Syaikhu Diperiksa Selama 3 Jam di Bawaslu Jabar

Dalam acara yang dieglar mulai pukul 15.30, Yudi memberikan berbagai materi khusus terkait pengenalan dini ancaman gangguan keamanan di lingkungan kerja.

Teori 5W 1H, yakni What, Where, Why, When, dan Who, juga turut diberikan kepada seluruh karyawan yang mengikuti pelatihan yang juga turut dihadiri oleh Dikrektur Utama Hotel Ideas, Dody Wahdiansyah, serta General Manager Tito Muratawan.

Yudi juga memberikan pembekalan mengenai gejala-gejala mencurigakan atau tidak lazim terhadap suatu kondisi yang terjadi di lingkungan kerja, dalam hal ini di lingkungan hotel.

Nafa Urbach Akan Jadi Pacar Anggota Densus 88, Begini Syaratnya https://t.co/aXwORyfK6e via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) May 19, 2018

"Kita harus patut waspada jika ada hal yang mencurigakan, misalnya, ada seseorang yang datang ke lingkungan hotel namun tidak mau mengikuti aturan yang diberikan security. Contohnya, ada orang tiba-tiba meninggalkan benda atau meninggalkan mobil begitu saja di sekitar hotel," ujarnya.

Yudi juga memberikan berbagai trik, teknik, dan insting untuk meningkatkan kewaspadaan para karyawan hotel terhadap berbagai gejala, situasi dan kondisi, baik di dalam hotel maupun di luar lingkungan hotel.