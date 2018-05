Ini Keunggulan All New Ertiga yang Siap Hadir di Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR. CO. ID, BANDUNG- PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menghadirkan All New Ertiga untuk pasar pecinta kendaraan Low MPV di kota Bandung.

All New Ertiga hadir dengan beberapa kelebihan dibanding pendahulunya. Low MPV besutan SIS ini didesain dengan konsep yang kuat dan elegan, serta dilengkapi dengan berbagai fitur mutakhir untuk memberikan sensasi berkendara yang berbeda untuk keluarga di lndonesia.

Donny l Saputra, Marketlng Director 4W PT Suzuki Indomobil Sales mengatakan, All New Ertiga hadir dengan perubahan signifikan dibandingkan pendahulunya. Dari sisi eksterior, kendaraan ini menerapkan desain progresif yang khas dan menarik. Sisi interior bergaya premium yang semakin memperkuat citra elegan All New Ertiga.

"Selaln itu, All New Eniga juga telah dilengkapi dengan platform terbaru HEARTECT dan mesin terbaru yang memberikan performa responsif namun tetap irit bahan bakar," katanya pada peluncuran All New Ertiga di Paskal 23 Bandung, Jumat (18/5/2018) malam.

Secara dimensi, katanya, Alll New Ertiga lebih panjang 130 mm, lebar 40 mm, tinggi 5 mm dan ringan 50 kg. Desain progresif yang khas ada pada grille bagian depan dibuat halus, lebih tinggi dan lebar dengan sentuhan aksen kombinasi hitam dan krom yang menampiIkan kesan kuat sekaligus elegan.

Bumper depan tampak lebih tinggi dan lower grille berintegrasi dengan fog lamps sehingga wajah All New Ertiga tampil berani. Untuk menciptakan ruang kepala yang lebih lega pada bagian dalam, atap kendaraan ini dibuat lebih tinggi pada bagian tengah dan lebih rendah pada bagian sisi agar terlihat lebih stylish.

"Untuk eksterior All New Ertiga juga dipercantik dengan garis bahu yang dinamis, lekukan yang lebih dalam dan bodi yang aerodinamis," katanya.

Kemewahan lainnya pada eksterior All New Ertiga adalah terletak di desain Headlamp dan Rear Lamp baru yang lebih terang dengan penyinaran luas dan fokus namun tidak menyilaukan sehingga menjaga keselamatan penumpang dan pengendara dl balik tampilannya yang modern dan elegan.