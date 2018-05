Harga Naik, Pedagang Harus Terima Keluhan Pembeli

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Akibat beberapa harga kebutuhan pokok naik, pedagang di Pasar Kiaracondong, Bandung, mengaku harus mendapatkan keluhan dari pembeli.

Seperti yang dialami Imam Mahmud (36), seorang pedagang daging ayam potong di pasar itu.

Menurutnya, sejak kenaikan harga sekitar empat hari yang lalu, tak sedikit pula pembeli yang mengeluh.

"Mereka mengeluhnya harganya naik. Bahkan, ada yang menyangka harganya sengaja dinaikkan sama pedagangnya," kata Imam, Kamis (17/5/2018).

Padahal, menurutnya, kenaikkan harga bukan sengaja dilakukan oleh pedagang.

"Saya beli ayam hidupnya saja sekarang sudah Rp 27 ribu per kilogram. Itu harga asalnya Rp 22 ribu per kilogram. Sekarang, saya jual ke pembeli Rp 40-41 ribu per kilogramnya, sebenarnya itu keuntungannya sudah tipis," kata Imam.

Hal senada juga dikatakan oleh Ii Darsita (42), pedagang sayuran.

Namun, ujarnya, merupakan hal yang wajar pembeli mengeluh.