Yuk ke Pago Restaurant, Ada 200 Menu Buka Puasa ''All You Can Eat'' Cuma Rp 165 Ribu Loh!

Menu berbuka puasa "all you can eat" di Pago Restaurant The Papandayan Hotel.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG- Momen buka puasa seringkali menjadi ajang berkumpul bersama keluarga, teman-teman, dan orang tersayang.

Maka tak ayal, menu buka puasa yang nikmat dan berselera tentu menjadi pilihan banyak orang.

Nah, bagi kalian yang ingin menyantap menu buka puasa sepuasnya dengan harga terjangkau tetapi di tempat yang berkelas, buruan deh meluncur ke Pago Restaurant di The Papandayan Hotel, Jalan Jendral Gatot Subroto No 83, Malabar, Kota Bandung.

Di sana, kalian bisa berbuka sepuasnya sampai kenyang (all You can eat) dengan hanya membayar Rp 165.000++ loh!

Buntut Aksi Teror Bom di Surabaya, Sejumlah Anggota Lantas di Bandung Gunakan Rompi Anti Peluru https://t.co/iZlRCRlrdU via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) May 15, 2018

Selain itu, per orang ada diskon 30 persen dengan pembelian prepaid voucher.

Meski harga terjangkau dan terhitung murah, makanan di sini tetap terjamin kualitasnya,

Kalian bisa ambil sendiri menu yang disajikan dan santap rame-rame bersama sahabat maupun keluarga.

Pilihlah menu yang tidak terlalu bikin cepat kenyang yah agar kalian bisa menyantap semua menu all you can eat yang tersedia.

Baca: Dulu Nilai Buruk Soal Muslim, Manon Borie Kini Ingin Belajar Puasa Bersama Warga Lembang