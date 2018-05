Harris & Pop! Hotel Festival Citylink Hadirkan Menu Buka Puasa Kampung Nusantara

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Saat berbuka puasa, menu tradisional atau masakan rumahan selalu dijadikan pilihan untuk berbuka puasa.

Ketika berbuka puasa dengan menu sajian nusantara, tentunya selera makan akan semakin bertambah dan selalu pas dengan lidah Indonesia.

Momen buka puasa seringkali dijadikan sebagai ajang berkumpul bersama keluarga, teman-teman, dan orang tersayang.

Nah, bagi Anda yang ingin menikmati sajian khas Nusantara dengan kualitas rasa yang lezat, datang saja ke Harris & Pop! Hotel Festival Citylink.

Marketing Communication Manager Harris & Pop! Hotel Festival Citylink Bandung, Ancha Apriansyah mengatakan, di bulan puasa tahun ini menu buka puasa yang dihadirkan adalah kampung nusantara.

"Masakan nusantara dipilih untuk buffet buka puasa kali ini, karena masakan dari tanah air kita ini selalu menjadi pilihan saat berbuka puasa," ujar Ancha di Jalan Peta No 241, Selasa (15/4/2018).

Ancha mengatakan, para tamu bisa menikmati lebih dari 100 macam hidangan sajian berbuka puasa, mulai dari ta'jil sampai dengan hidangan pencuci mulut.

sajian makanan tradisional kue putu

Dimulai dengan kolak pisang dan aneka kue-kue yang disajikan sangat menarik, anda juga bisa menemui deretan menu utama dan jejeran dessert yang menggugah selera.

Untuk bisa menikmati sajian menu kampung nusantara ini, anda bisa menikmati paket Buffet All U Can Eat Buka Puasa hanya dibandrol Rp 95.500 per orang.

Naah Anda juga bisa mendapatkan penawaran menarik, yaitu jika melakukan pembayaran untuk 10 orang maka akan gratis satu orang.

Sedangkan pembayaran untuk 25 orang bisa mendapatkan gratis untuk dua orang.

Bukan itu saja, Ancha mengatakan, adanya grand prize untuk berlibur ke Yogyakarta dan Bali, mulai dari hotel sampai tiket transportasi akan dipersiapkan bagi tamu yang beruntung.

Tunggu apa lagi? Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut mengenai paket buka puasa ini, silahkan hubungi 022 – 612 8600.