Buka Suara Soal Bom di Surabaya, Deddy Corbuzier Kutip Ayat Alquran, Netter Beri Pujian

TRIBUNJABAR.ID - Presenter kondang Deddy Corbuzier menanggapi rangkaian peristiwa bom yang terjadi di Surabaya.

Seperti diketahui, serangan bom keluarga teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) tersebut menewaskan sedikitnya 28 orang.

Peristiwa ini membuat Deddy Corbuzier angkat bicara mengenai terorisme yang sedang marak dibahas.

Lewat unggahan Instagramnya, Deddy mengajak para followersnya agar berpikir bijak menanggapi peristiwa ini.

Baca: Pesan Gogon kepada Asisten Selama Setahun Belakangan ini, Kerap Singgung Soal Kematian

Ia menuliskan agar orang tak menyalahkan agamanya, namun menyalahkan orang yang melakukannya.

Hal tersebut ia ungkapkan dalam unggahan Instagramnya, Senin (14/5/2018).

"Terorisme has no religion.

Let's blame the person behind it. Not the religion.

They are NOT HUMAN (Terorisme tak beragama. Salahkan oranga di baliknya, bukan agamanya. Mereka bukan manusia-red)," tulis Deddy dalam caption unggahannya.

Dalam postingannya tersebut, Deddy juga mengunggah kutipan Surat Al-Ma'idah 5:32) yang berbunyi:

"Siapapun yang membunuh orang-orang tak bersalah, seolah-olah dia telah membunuh semua rasa kemanusiaan..-red," kutipan ayat Alquran dalam unggahan Deddy tersebut.

Unggahan tersebut langsung menyedot perhatian netizen.

Netizen pun memberikan beragam komentar setelah melihat unggahan tersebut.

@hafizharfh_: "Gua respect om sama lu, lu bisa menghargai kejadian tapi tidak menelan berita yg tersebar seenaknya.karna mereka yg menuduh, tidak memiliki anugrah untuk mencari informasi lebih detail lagi.karna pintar tak semudah berbicara. Makasih mas deddy"

Baca: Sebut Ustaz Penanam Bibit Radikal, Uus Diserbu Netter, Ujungnya Minta Maaf

@kaisarblazer: "Quote om Deddy selalu bagus saya suka dan saya ingat akan katanya om Deddy "Semua Agama mengajarkan kasih sayang dan Perdamaian" untuk teroris mereka adalah orang orang yang tidak beragama."

@zamachtari: "Setuju om ded,apa pun agamanya tidak ada yang memperbolehkan untuk membunuh siapapun,sesungguhnya terorisme tidak memiliki agama".

(TribunWow.com/Ekarista R.P)