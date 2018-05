Jelang Ramadhan, FIFGROUP Gelar Safari dan Promo Seluruh Produk

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

‎TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Perusahaan pembiayaan PT Federal International Fincance (FIFGROUP) kembali menggelar pameran Satu FIFGROUP Bagi Negeri atau Safari.

Even Safari yang sudah memasuki tahun kedua yang digelar selama tiga hari di kawasan Miko Mal, Kopo, menargetkan transaksi pembiayaan Rp 3,5 miliar.

Kepala Wilayah FIFGROUP Jawa Barat I, Indra Suryawan, optimistis bahwa target yang dipatok FIFGROUP di even Safari di Bandung bisa diraih.

Alasannya, even pameran seperti ini sudah sering digelar FIFGROUP.

"Kami pernah bikin even sepuluh hari, jadi even tiga hari ini bagi kami bukan event yang lama. Namun kami optimistis bahwa even Safari di Miko Mal bisa meraih pembiayaan Rp 3,5 miliar," kata Indra disela program Safari FIFGROUP di Miko Mal, Sabtu (11/5/2018).

Even Safari FIFGROUP kali ini, menurut Indra, terbilang sangat istimewa karena berkaitan dengan Ulang Tahun FIFGROUP ke-29.

Oleh karena itu, tak heran jika FIFGrOUP juga menggelontorkan banyak program dan promosi.

Terkait dengan pembiayaan, Indra mengatakan bahwa wilayah Jabar I menjadi penyumbang penjualan ketiga terbesar Nasional bagi FIFGROUP.

Oleh karena itu, kata Indra, tak heran jika Jabar I menargetkan pembiayaan Rp 33 triliun tahun ini.