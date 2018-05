Kecelakaan di Lift dan Eskalator Masih Kerap Terjadi, KONE Kampanyekan Penggunaannya yang Aman

KONE, sebagai perusahaan global terdepan di industri elevator dan eskalator, mengadakan acara “KONE Safety Campaign for Children – Riding Elevator and Escalator” di 23 Paskal Shopping Center, Bandung, Sabtu (12/5/2018) sore.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kasus kecelakaan di elevator (lift) dan eskalator (tangga berjalan) masih kerap terjadi khususnya menimpa pada anak-anak.

Untuk mencegah atau menghindari kecelakaan di fasilitas yang ada di mall, hotel, maupun gedung bertingkat tersebut, KONE, sebagai perusahaan global terdepan di industri elevator dan eskalator, mengadakan acara “KONE Safety Campaign for Children – Riding Elevator and Escalator” di 23 Paskal Shopping Center, Bandung, Sabtu (12/5/2018) sore.

"Acara ini merupakan wujud nyata dari komitmen KONE terhadap keselamatan anakanak yang menggunakan elevator & escalator dan juga untuk memberikan edukasi kepada orang tua agar dapat membimbing anak-anak bagaimana mengunakan elevator & escalator yang aman dan benar, " kata Managing Director KONE Indonesia Yandy Januar.

Baca: Ini Hasil Survei Instrat Tentang Ke-4 Paslon Gubernur dan Wagub Jabar Dilihat dari Pemilih Parpolnya

Baca: Ibu Bawa 2 Anak yang Jadi Korban Lihat Pelaku Terobos Penjagaan Satpam, Lalu Bom Meledak

Menurutnya, belakangan ini terjadi kecenderungan peningkatan angka kecelakaan pengguna elevator & eskalator yang melibatkan anak-anak. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi mengenai keselamatan pengguna elevator & eskalator yang benar dan aman bagi anak-anak dan orang tua.

Dengan demikian KONE terus bekerja keras untuk memperkuat budaya keselamatan dengan secara proaktif mempromosikan program “KONE Safety Campaign for Children – Riding Elevator and Escalator” dibeberapa kota-kota besar di seluruh Indonesia.



Setiap kegiatan yang digelar Acara yang melibatkan partisipasi aktif ratusan anak-anak dan orang tua pengunjung mal. Metode yang diterapkan adalah agar anak-anak dapat lebih memahami pentingnya keselamatan pada saat menggunakan elevator dan eskalator adalah dengan metode belajar sambil bermain dan praktik langsung yang dibimbing oleh tenaga terampil dari KONE.

Pemain Persipura Jayapura Sebut Dua Gol Persib Bandung Karena Kesalahan Sendiri https://t.co/zMzXH7J3GV pic.twitter.com/HsuEOQb1cb — Tribun Jabar (@tribunjabar) May 13, 2018



Ia mengatakan, anak-anak diajak untuk belajar menggunakan elevator dan eskalator yang benar dan aman dengan cara yang menyenangkan dibantu oleh Max dan Bob, dua maskot keselamatan KONE yang ditujukan khusus untuk anak-anak. Acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan pesulap, penyanyi dan kuis interaktif dengan anak-anak peserta.

”Kami berharap acara ini dapat mengedukasi masyarakat secara luas dan meningkatkan kesadaran akan keselamatan penggunaan elevator dan eskalator terutama bagi anakanak dan orang tua. KONE percaya bahwa hal-hal kecil penting dalam keselamatan dan kami akan terus berkomitmen untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas kami,” katanya.

Ia menambahkan, embangun budaya keselamatan tidak akan terjadi dalam waktu singkat dan KONE telah berkomitmen untuk terus mengkampanyekan program keselamatan yang ditujukan kepada anak-anak secara rutin dan terencana. (*)