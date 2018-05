Gelar Expo Seminggu, KTM Tampilkan Semua Varian termasuk Jagoan Terbarunya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

‎TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - KTM kembali melakukan penterasi pasar sepeda motor di Kota Bandung. Di awal Mei ini, KTM kembali menampilkan gebrakan dengan menggelar KTM – Bandung Bike EXPO yang digelar 7-13 Mei.

Menurut Kristianto Gunadi, selaku President Director PT Penta Jaya Laju Motor‎, even ini sekaligus memperkenalkan showroom ketiga KTM yang baru dibuka Maret 2018.

"Showroom ketiga ini melengkapi dua showroom yang sudah ada sebelumnya yaitu KTM Trans Studi Mall Bandung dan KTM Ciateul Bandung. Showroom ketiga, KTM Abdurahman Saleh, berada di Jalan Abdurahman Salesh No 79, Bandung," kata Kristianto di sela expo, Minggu (13/5/2018).

Kristianto menambahkan bahwa KTM – Bandung Bike Expo di BIP 7-13 Mei menampilkan seluruh varian dan tipe unit motor KTM mulai dari 200 cc hingga yang tertinggi 390 cc, baik Duke maupun RC.

Tak kalah pentingnya, kata dia, KTM juga menampilkan seri terbaru yaitu New Limited version-New KTM Duke 200 – Side Muffler dengan tampilan baru.

"Di even kali ini pengunjung dapat berkesempatan melakukan test ride semua varian KTM termasuk, New Duke 200 dengan New Limited Version-New KTM Duke 200 – Side Muffler," katanya.

Pengunjung yang hadir, kata dia, berkesempatan mendapatkan sejumlah keuntungan seperti program khusus Special Deal up to Rp 4.000.000, bunga 0 persen sampai 24 Bulan dan ansuran atau DP ringan.

Kristianto berharap bahwa melalui even ini, KTM akan semakin dikenal, diminati serta dipercaya oleh seluruh calon konsumen motor sport di Indonesia.

Di acara ini, KTM menghadirkan bintang tamu penyanyi papan atas Indoneisa yaitu VIRZHA yang hits dengan lagu Aku Lelakimu. (*)