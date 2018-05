Detik-detik Bom Meledak di Gereja Santa Maria Tak Bercela Surabaya, Jemaah Lari Terbirit-birit

TRIBUNJABAR.ID - Peristiwa peledakan bom bunuh diri terjadi di Gereja Santa Maria Tak Bercela, Jalan Ngagel, Surabaya, Minggu (13/5/2018).

Berdasarkan tayangan cctv, terlihat kendaraan roda dua memasuki halaman gereja.

Saat itu juga terjadilah ledakan.

Pengendara motor yang ada di perempatan jalan di sekitar lokasi langsung menjauh.

Ada pula pejalan kaki yang lari menjauh ketika bom meledak.

Berdasarkan tayangan cctv lainnya, terlihat jemaah Gereja Santa Maria Tak Bercela akan memasuki gereja.

Namun, tak lama terjadi ledakan dari dalam gereja.

Breaking: Video showing one of the Surabaya attackers riding a motorcycle into the grounds of a church and detonating a bomb. pic.twitter.com/X0DBrHB4p9