Serap Banyak Tenaga Kerja, Aher Dorong Invetasi di Sektor Riil di Jawa Barat

Tribunjabar/Siti Fatimah

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan saat menjadi pembicara di acara Who Wants To Be A Trillionaire (Value Investing) bersama Lo Kheng Hong (Warren Buffet Indonesia) yang digelar Panin Sekuritas di Aula MM unpad Bandung, Sabtu (12/5/2018).