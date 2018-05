Persib Berhasil Kalahkan Persipura, Mario Gomez Bangga pada Pemainnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kemenangan 2-0 Persib Bandung atas Persipura Jayapura di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (12/5/2018) membuat arsitek Persib, Mario Gomez senang.

"We are very happy, kita senang karena kita memenangkan pertandingan berat ini," ujar Mario Gomez dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Menurut Gomez, Persipura merupakan salah satu tim terbaik yang ada di Indonesia.

"Kita bermain sangat baik, saya senang dengan para pemain," ucapnya.

Selain bangga dan senang atas kinerja para pemainnya, arsitek asal Argentina itu senang dengan dukungan bobotoh.

"Bobotoh juga salah satu faktor penting dalam kemenangan ini karena mereka memenuhi stadion," katanya.

Mario Gomez mengajak untuk menikmati terlebih dahulu kemenangan ini.

"Karena besok kita harus memikirkan pertandingan selanjutnya karena kita mendapat calon lawan yang tangguh sabtu depan, Persebaya," ucapnya.

Pada pertandingan itu, gol Persib dicetak oleh dua bombernya, Ezechiel N'Douassel dan Jonathan Bauman.

Dengan kemenangan ini, Persib merangkak naik ke posisi 7 klasemen sementara Liga 1 2018.