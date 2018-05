Orangtua Meninggal Secara Mengenaskan, Citra Kharisma Tumpahkan Perasaan Menyedihkan, Bikin Nangis

TRIBUNJABAR.ID - Masih ingat dengan artis cantik sekaligus presenter Citra Kharisma?

Sosok satu ini dulu kerap wara-wari di layar kaca sebagai bintang sinetron ataupun FTV.

Namun yang paling membuat nama Citra melejit adalah saat dirinya memandu acara infotainment Kiss Petang di tahun 2009 silam.

Lama tak terdengar kabarnya, baru-baru ini ia muncul membawa berita duka.

Lewat akun Instagramnya, Citra mengunggah foto kedua orangtuanya.

Ia juga menulis caption bernada sedih lantaran ditinggal mama papanya secara bersamaan.

Orangtua Citra Kharisma (Instagram/citzkharizma)

"Papa mama tersayang .. selamat jalan untuk selama lamanya .. rasanya spt mimpi papa mama pergi begitu cepat, tp tnyata ini memang terjadi. Adek sayang bgt sama papa mama .. terima kasih, papa mama sudah menjadi orang tua terbaik dlm hidup adek .. smoga papa mama bahagia di samping Allah SWT .. tenang di surga terindah Allah SWT. Adek ikhlas atas kepergian papa mama, ga akan pernah putus doa utk papa mama. Adek akan berusaha mjd anak yg lebih baik lagi utk papa mama .. mhn maaf kl slama papa mama hidup, adek blom bisa sepenuhnya bahagiain papa mama papaaa mamaaaaaaa .. i miss you so much ... I love both of you so so so much *Allah ga akan kasi cobaan melebihi kekuatan umatnya .. smoga adek bisa menghadapi cobaan ini .. walau berat bgt rasanya kehilangan org tua secara bersaman, mjd yatim piatu dlm 1 hari .. Ya Allah Ya Robb .. kuatkan hambamu iniiii."

Penyebab meninggalnya orangtua Citra pun bisa dibilang sangat tragis.

Meski tak menceritakan penyebab kematian orangtuanya, kabar mengenai mama dan papa Citra ini beredar luas di media sosial.

Dilansir TribunStyle.com dari Tribun Medan, sepasang suami istri ditemukan meninggal dunia di Pantai Laguna, Kebumen, Jawa Tengah, pada Rabu (09/05/2018).

Mayat laki-laki tersebut diketahui identitasnya bernama Bambang Soekijanto.