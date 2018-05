Penampilan Chelsea Buruk Musim Ini, Cesc Fabregas Salahkan Para Striker

TRIBUNJABAR.ID - Chelsea memang tak berhasil mengulangi kejayaan mereka pada musim lalu.

Tim asuhan Antonio Conte tersebut berhasil menjuarai Premier League atau kasta tertinggi Liga Inggris pada musim 2016-2017.

Alih-alih mempertahankan gelar, Chelsea justru terlempar ke posisi kelima klasemen sementara Liga Inggris musim ini.

Gelandang Chelsea, Cesc Fabregas, membongkar kekurangan tim yang ia bela hingga gagal mengulangi kesuksesan musim sebelumnya.

"Sebenarnya dari segi pertahanan, kami melakukannya dengan baik. Bahkan beberapa berbuah nirbobol," kata Fabregas seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Tetapi saya menyesalkan bahwa kami tak bisa menyelesaikan peluang-peluang yang ada di depan gawang," tutur Fabregas menambahkan.

Menurut Fabregas, lini depan Chelsea seharusnya bisa lebih baik lagi.

Fabregas menilai bahwa Chelsea sudah bisa mengkreasikan banyak peluang.

Akan tetapi, peluang tersebut berakhir percuma karena gagal dikonversi menjadi gol.

"Kami padahal punya kesempatan untuk memenangi laga, tetapi beberapa berakhir dengan kekalahan," kata Fabregas.

Musim ini, Chelsea memang hanya mencetak total 61 gol ke gawang lawan.

Jumlah tersebut menjadi yang paling sedikit di antara klub berperingkat lima besar yang lain.