Ikan dari Jabar Banyak di Konsumsi Orang Jawa Tengah, Ternyata Warga Jabar Trauma Virus Herpes

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Produksi ikan di Jawa Barat cukup besar. Namun, ikan-ikan itu ternyata malah dikonsumi oleh masyarakat di luar Jabar.

Alasan utamanya cukup memprihatinkan. Ternyata konsumsi ikan di Jabar rendah dan lebih menyukai supai ikan dari luar Jabar.

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Bandung, Dedy Arief Hendriyanto, mengatakan potensi kelautan dan perikanan di Jabar sebenarnya sangat tinggi.

Jabar bahkan menjadi sentra produksi benih ikan air tawar yang paling diminati di Indonesia.

Namun, menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jabar, tingkat konsumsi ikan masyarakat Jabar justru bisa dibilang paling rendah dibanding provinsi lain di Indonesia.

Dedy mengatakan, beberapa hal ditengarai menjadi penyebab. Salah satunya adalah kultur masyarakat yang lebih cenderung makan daging. Penyebab lainnya, nilai jual ikan di luar Jabar jauh lebih tinggi dari di Jabar sehingga ikan-ikan dari Jabar cenderung dikirim ke luar Jabar.

"Produksi ikan di Jabar ini tinggi. Prduksi ikan tawarnya bahkan tertinggi se-Indonesia. Tapi ikan banyak dijual ke luar Jabar karena permintaan pasar di Jabar masih rendah," ujar Dedy di kantor BKIPM Bandung, Jalan Ciawitali, Kota Cimahi, Jumat (4/5).

Tingkat konsumsi ikan di Jabar pada 2016, kata Dedy, hanya mencapai 28,5 kilogram per kapita per tahun. Padahal, rata-rata konsumsi ikan per kapita per tahun di Indonesia sudah 41 kilogram.

"Untuk tahun 2018 ini tingkat konsumsi ikan nasional targetnya bertambah menjadi 50 per kapita per tahun," ujarnya.