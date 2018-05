Setelah Diluncurkan di IIMS 2018, Ini Harga All New Ertiga Terbaru

All New Ertiga 2018

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA – Setelah resmi diluncurkan di pameran Indonesia International Motor Show, 19 April 2018 lalu di JIExpo Kemayoran, Jakarta, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) merilis harga jual model low MPV terbarunya, All New Ertiga di pasar Indonesia.

PT SIS memasarkan All New Ertiga dalam tujuh varian, yang terbagi dalam empat tipe, GA, GL, GX dan GX ESP.

Varian terendah, yakni tipe GA ditawarkan Rp 193.000.000 dan Rp 238.500.000 untuk tipe tertinggi, yakni GX ESP.

“Kami umumkan harga resmi All New Ertiga hari ini untuk segera menjawab pertanyaan masyarakat yang sudah begitu antusias dengan produk ini," kata Setiawan Surya, 4W Deputy Managing Director PT SIS dalam keterangan persnya kepada Tribunnews, Selasa (8/5/2018).

Setiawan mengatakan, sebagai mobil keluarga yang sarat dengan fungsi namun juga mengedepankan gaya, pihaknya telah menentukan harga yang tetap sesuai dengan prinsip value for money.

“Kami juga telah memantau antusiasme konsumen terhadap All New Ertiga selama IIMS 2018 berlangsung, dan kami yakin seluruh keunggulan yang kami hadirkan pada All New Ertiga dapat menjawab kebutuhan keluarga masa kini dengan baik,” tambahnya.

Hanya naik Rp 2 juta

Dengan berbagai penerapan teknologi baru dan penyegaran tampilan yang signifikan dibandingkan versi sebelumnya, secara keseluruhan harga Suzuki Ertiga hanya mengalami penyesuaian sebesar Rp 2-5 juta.

All New Ertiga hadir dengan platform HEARTECT yang ringan namun kokoh, serta mesin terbaru yang

memberikan efisiensi bahan bakar yang maksimal. Selain itu konsumen juga dapat menikmati dimensi yang lebih besar, desain progresif pada bagian eskterior, dan interior premium dengan kabin lapang dan aneka fitur keselamatan yang dilengkapi oleh Electronic Stability Program (ESP).

Teknologi ESP memadukan antara pengereman optimal dan kestabilan saat melaju di jalan licin & berbelok dan mencegah over steer serta under steer.

Selanjutnya, All New Ertiga juga akan resmi diluncurkan di 35 kota di Indonesia. Suzuki menargetkan All New Ertiga bisa terjual 60 % lebih banyak dibandingkan versi sebelumnya, terutama di kota-kota besar seperti Medan, Palembang, Padang, Surabaya. Semarang, Denpasar, Palangkaraya, Makassar, Jayapura, dan lain-lain.

Rincian Harga All New Ertiga:

GA Rp 193.000.000

GL MT Rp 211.500.000

GL AT Rp 222.000.000

GX MT Rp 223.000.000

GX AT Rp 233.500.000

GX ESP MT Rp 228.000.000

GX ESP AT Rp 238.500.000