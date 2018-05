Jelang Ramadan, Penjabat Bupati Bandung Barat dan Kapolres Cimahi Sidak ke Pasar Panorama

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, LEMBANG - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin Penjabat Bupati, Yayat T Soemitra bersama jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kapolres Cimahi, AKBP Rusdy Pramana Suryanagara, melakukan inspeksi mendadak terkait harga di Pasar Panorama Lembang, Selasa (8/5/2018).

Berdasarkan pantauan di lokasi, harga komoditas pangan terus naik, seperti daging ayam dari Rp 28-30 ribu per kilogram, kini sudah di angka Rp 34 ribu per kilogramnya, dan diperkirakan semakin naik saat Ramadan hingga Rp 40 ribu per kilogram.

Seorang pedagang di Pasar Panorama Lembang, Eneng (52) mengaku biasanya menjual daging ayam dengan harga Rp 28-30 ribu per kilogram.

Tetapi, saat ini terpaksa menjualnya dengan harga Rp 36 ribu per kilogram.

"Kenaikan harga daging ayam sudah sejak satu minggu lalu. Gak tahu karena gak ada ayamnya atau permainan bandar. Biasanya kosong stok," ujarnya.

Kenaikan harga daging ayam ini, kata Eneng berdampak pada pembeli berkurang.

Tak hanya daging ayam, komoditas telur, lanjut Eneng pun sama mengalami kenaikan dari Rp 20 ribu menjadi Rp 26 ribu per kilogramnya.

Hal senada pun diungkapkan pedagang lainnya, Rudi (30) yang menjual daging ayam.

Menurutnya, kenaikan harga daging ini memang sering terjadi setiap tahunnya, sehingga tak heran jika ada kenaikan.

Melihat kondisi harga di pasar, Penjabat Bupati Bandung Barat, Yayat T Soemitra mengatakan gejolak harga menjelang puasa dan lebaran dari hasil sidak tak terlalu tinggi, meskipun per harinya beberapa komoditas sudah ada yang naik.

"Paling tinggi itu naiknya telur ayam. Lalu, ada juga komoditas lain yang sudah naik tapi masih kecil kenaikannya, seperti minyak goreng, gula merah, dan bumbu-bumbu, sementara beras harganya stabil," katanya. (*)