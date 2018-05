Supardi Nasir Boleh Main Melawan Persipura tapi Tak Boleh Main Melawan Persija

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menjelang pertandingan menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (12/5/2018), Persib Bandung mendapat gambar gembira.

Pasalnya, sanksi terhadap pemain Persib Supardi Nasir yang mendapat larangan bermain sebanyak empat pertandingan resmi berakhir pada laga menghadapi Madura United, Jumat (4/5/2018).

Dalam surat bernomor 010/L1/SK/KD-PSSI/IV/2018, tertanggal 11 April 2018 itu, pertandingan melawan Madura United adalah laga terakhir dimana Supardi tak bisa bermain.

"Merujuk kepada pasal 50 ayat 1 (b) dan ayat (2) Kode Disiplin PSSI. Sdr. Supardi dihukum larangan bermain sebanyak 4 (empat) pertandingan, pada pertandingan: Arema FC vs Persib Bandung, tanggal 15 April 2018; Persib Bandung vs Borneo FC, tanggal 21 April 2018; Persija Jakarta vs Persib Bandung, tanggal 28 April 2018 (tunda menjadi 30 Juni); Madura United vs Persib Bandung, tanggal 4 Mei 2018," begitu tulis surat Komdis bertandatangan Ketua Komite Disiplin PSSI, Asep Edwin Firdaus seperti dilansir dari website resmi Persib.

Hanya saja, hukuman itu tetap berlaku kala Persib berjumpa Persija Jakarta 30 Juni 2018.

Artinya, Supardi tak bisa bermain saat Persib bertemu Persija Jakarta dalam laga tunda tersebut.

Dengan demikian, Supardi sudah bisa dimainkan saat Maung Bandung menghadapi Mutiara Hitam akhir pekan nanti.