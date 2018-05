Baru Tahu, Ternyata Ini Rahasia Mohamed Salah Bisa Tampil Moncer bersama Liverpool

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - "Mo Salah, la, la, la, la, La, la, la, la, la, la. If he's good enough for you. He's good enough for me. If he scores another few then I'll be Muslim too. If he's good enough for you. He's good enough for me. Then sitting in a mosque is where I wanna be (Mo Salah-la la la la la/Jika dia cukup baik untukmu/dia cukup baik untukku/Jika dia mencetak gol lagi/Maka akan akan menjadi Muslim juga/Jika dia cukup baik untukmu/dia cukup baik untukku/Duduk di masjid, itulah tempat kuberada/Mo Salah-la la la la,").

Itulah nyanyian fans Liverpool untuk Mohamed Salah, pesepak bola asal Mesir yang kini menjadi idola baru di Anfield.

Dalam waktu singkat Mo Salah sudah menjadi pujaan baru publik Anfield.

Gol-gol yang tak berhenti dia buat menjadikan pesepak bola muslim asal Mesir itu dianggap sebagai salah satu pemain depan terbaik Premier League musim ini.

Terbukti dengan suksesnya Mo Salah menyabet gelar PFA Player of the Year.

Fans Liverpool yang dengan mudah jatuh hati padanya melontarkan banyak sanjungan dan puja-puji.

Lewat chant yang dinyanyikan di berbagai tempat, nama Salah dielu-elukan dengan penuh gembira.

Seiring meningkatnya performa Mo Salah di Liverpool, fans The Anfield Gank perlahan sudah mulai melupakan nama-nama idola seperti Philippe Coutinho, Fernando Torres, dan Luis Suarez yang ketiganya memilih hengkang demi meraih trofi juara.

Kini, nama Mo Salah disejajarkan dengan nama-nama besar legenda hidup Liverpool, seperti Ian Rush, Kenny Dalglish, Robbie Fowler, dan John Aldridge.

Datang ke Anfield dari klub Ibukota Italia AS Roma, Mo Salah telah mencetak 43 gol di semua kompetisi bersama Liverpool musim ini.