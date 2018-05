VIDEO: Serunya Berbagi Ilmu Tentang Video Traveling Bersama Wanderlust Indonesia

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wanderlust Indonesia baru saja menggelar Workshop "How to Make a Traveling Video" di Saba Coffee, Jalan Raya Dago Golf No 12, Bandung, Sabtu (5/5/2018) sore.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkaya khasanah dan informasi kepada anak-anak muda yang memiiki ketertarikan terhadap dunia traveling dan pariwisata.

Termasuk juga dalam hal pariwisata berkelanjutan, pro lokal, dan pariwisata yang bertanggung jawab.

Baca: Khusus Para Traveler Muda, Wanderlust Indonesia Gelar Workshop Tentang Traveling Videog

Para pemateri yang hadir pada Workshop tersebut, merupakan film maker yang telah berpengalaman dalam bidang video traveling.

Mereka di antaranya adalah Gerry Fairus dari Film Maker Bandung dan Irvan Aulia dari Rasamala Film.

Adapun jumlah peserta yang mengikuti Workshop How to Make a Traveling Video pada kali ini, yakni sebanyak kurang lebih 35 orang peserta. (*)