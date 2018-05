Raphael Maitimo Janji Tak Selebrasi Jika Bobol Gawang Persib Bandung

TRIBUNJABAR.ID, PAMEKASAN - Gelandang Madura United, Raphael Maitimo mengaku senang akan bertemu dengan teman-temannya di Persib Bandung pada pertandingan kandang Liga 1 2018 di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (4/5/2018).

Maitimo sangat antusias menantikan laga tersebut, pasalnya klub yang akan dihadapinya kali ini adalah mantan timnya.

"Saya sangat senang bisa ketemu mantan tim saya dan mereka rekan-rekan saya juga, sangat looking forward to this game," kata Maitimo, Rabu (2/5/2018).

Maitimo belum mengetahui apakah dilaga tersebut pelatih akan memberikan kesempatan bermain atau tidak, karena pelatih lebih mengetahui kebutuhan tim.

"Saya belum tahun rencana tim apakah akan main, kita masih harus lihat situasi saya," ucapnya.

Meski begitu, pemain naturalisasi ini siap menampilkan permainan terbaiknya bagi Madura dan tetap menghargai Persib serta Bobotoh yang akan hadir langsung di Stadion.

"Tapi kalau saya main saya mencoba menikmati dan kasih performance terbaik juga untuk Bobotoh, saya masih banyak positif reaksi dari mereka di sosial media saya sangat bangga dan senang juga," ungkapnya.

Pemain berdarah Belanda ini akan berusaha membawa Madura meraih poin penuh, dan jika mampu mencetak gol ia berjanji tidak akan melakukan selebrasi.

"Saya tidak akan bikin selebrasi kalau saya cetak gol. Saya hormat mantan klub saya, tapi sebagi pemain profesional saya mau menang dan saya pasti tahu semuanya akan mengerti," jelasnya.(*)