Di Balik Paras Cantiknya, Raline Shah Ternyata Mampu Angkat Tiga Batako Besar Sekaligus

TRIBUNJABAR.ID - Wajah cantik dan karisma yang ditunjukkan aktris ini membuatnya menjadi magnet bagi kaum Adam.

Rupanya tak cuma modal cantik saja yang membuat dirinya jadi bintang idola.

Kemampuan aktingnya yang mumpuni menjadikannya sosok aktris papan atas yang sangat diperhitungkan.

Siapa lagi kalau bukan aktris cantik Raline Shah.

Baca: Ritual Terlarang, Pernikahan Balita di India, Dinikahkan Padahal Baru Beberapa Menit Bertemu

Di balik segala kelebihannya tersebut, rupanya Raline termasuk aktris yang kuat.

Finalis Puteri Indonesia 2008 itu bahkan kuat mengangkat tiga buah batako ukuran besar.

Hal ini terlihat pada postingan kegiatan kemanusiaan Raline Shah.

Raline Shah (Lambe Turah)

Raline Shah didapuk menjadi brand ambasador sebuah brand ternama.

Mereka sedang melakukan kegiatan membangun rumah.

"I don't need to go to the gym today." ujar Raline saat mengusung tiga buah batako.