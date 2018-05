Tangis Kiki Amalia Pecah di Makam Sang Ayah, Dapat Permintaan Ini Sebelum Ditinggalkan, Sedih!

TRIBUNJABAR.ID - Lama tak muncul di televisi, artis Kiki Amalia datang membawa kabar duka.

Ayahanda Kiki Amalia, Dr. Drg. Andi Jimmy Mappaile meninggal dunia pada Selasa (1/5/2018) di RSPAD Gatot Subroto pada pukul 16.45 WIB.

Kabar tersebut diketahui dari Instagram story milik Kiki Amalia.

"Innalillahi wainnaillahi rojiun.. He’s an amazing father. He fought for cancer for 2,5 years and finally he went to heaven. Allah has better plans for you Papa," tulis Kiki.

Ayahanda Kiki sudah menderita kanker rektum atau usus besar stadium 4 selama 2,5 tahun.

Menurut pantauan Grid.ID, jenazah tiba di TPU Menteng Pulo 2 Tebet, Jakarta Selatan pada pukul 09.50 WIB, Rabu (2/5/2018).

Kiki Amalia tampak menangis di depan pusara ayahanda tercintanya.

Keluarga pun berusaha menguatkan Kiki Amalia dengan berkata, "Jangan menangis kasihan Ayah."

Prosesi pemakaman dilanjutkan dengan tabur bunga dan pembacaan doa.

Pesan Haru Ayahnya Sebelum Meninggal