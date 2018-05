Rosianna Silalahi Unggah Foto dan Kabar BJ Habibie Terbaru, Warganet Pun Ikut Bahagia

Diketahui foto tersebut diambil di Bandara München, Jerman.

Menurut informasi yang dituliskan oleh Rosi, foto diambil sebelum keberangkatan Habibie terbang ke Jeddah.

Habibie menjalani ibadah umrah jelang puasa.

Tampak Habibie tersenyum hingga memperlihatkan deretan giginya.

Berikut caption yang ditulis oleh Rosi:

Dikirim foto ini oleh Pak BJ Habibie dan atas ijin beliau boleh dipost di IG saya.

Pak Habibie sedang sarapan pagi di Aiport München sebelum take off ke Jeddah untuk Umroh.

Ahhh... looking good, Sir...

Selamat beribadah Pak Habibie dan sehat terus...

Kabar terbaru Habibie ini pun membuat warganet ikut berbahagia.