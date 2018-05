Jose Hengkang Away Bertahan, Padahal Sama-sama PNS, Begini Bedanya Kata Komisaris Persib

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mundurnya Asisten Pelatih Persib Bandung, Herrie Setyawan, menimbulkan pertanyaan tentang nasib pelatih kiper, Anwar Sanusi.

Sebab, Jose sapaan akrab Herrie Setyawan, menyatakan mundur karena harus memilih antara menjadi pelatih atau PNS.

Anwar Sanusi yang sudah sekitar 10 tahun menjadi pelatih kiper di Persib Bandung pun merupakan seorang PNS.

Sama halnya dengan Jose, Away sapaan akrab Anwar Sanusi, bisa saja sewaktu-waktu diminta untuk fokus terhadap pekerjaannya sebagai pelayan publik.

Menanggapi kemungkinan itu, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Kuswara S Taryono menjelaskan hal tersebut.

"Away masih tetap, fokus juga di Persib. Pokoknya posisi Pak Away itu memang PNS tapi dia tetap membantu persib, cuma memang bedanya Pak Jose ingin fokus PNS, tapi kalau Pak Away ingin fokus di Persib," ujar Kuswara, Senin (30/4/2018).

Ia menambahkan bahwa posisi asisten pelatih tidak ada perubahan.

Artinya, Away tetap menjadi pelatih kiper dan Yaya Sunarya masih menangani fisik pemain.