VIDEO: Buat yang Hobby Baca, Momen Pas untuk Berkunjung ke Pameran di GOR Saparua Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Hari kedua, pameran Liga Buku di GOR Saparua, Jalan Saparua, Kota Bandung, masih ramai dikunjungi.

Berdasarkan amatan Tribun Jabar, Selasa (1/5/2018), sejumlah orang tampak memenuhi GOR Saparua Bandung.

Even pameran ini akan digelar selama tujuh hari mulai 30 April hingga 6 Mei 2018.

Pameran dimulai dari pukul 09.00-21.00 WIB atau berlangsung selama 12 jam sehari bertempat.

Diskon yang dihadirkan besar, mulai dari 40 hingga 50 persen untuk buku best seller dan 60 hingga 80 persen untuk buku non best seller.

Liga Buku Bandung diikuti oleh 61 penerbit terbaik yang menghadirkan sekitar 3400 judul, dengan berbagai macam genre buku, dari mulai fiksi, non fiksi, ilmu pengetahuan, agama, novel remaja, anak-anak, dan genre lainnya. (*)