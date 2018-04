Wah, Lucinta Luna Dikabarkan Bakal jadi Bintang Tamu di Acara Karma, Netizen Malah Berdebat

TRIBUNJABAR.ID - Program reality show 'Karma' ANTV telah mencuri perhatian pemirsa televisi sejak pertama kali ditayangkan.

Meski tayang menjelang tengah malam, Karma belakangan ini sukses merajai rating di waktu penayangannya.

Rating acara yang menampilkan peramal Roy Kiyoshi dan dipandu oleh Robby Purba ini kerap menembus Top 10.

Berkat tayangan Karma pula, membuat nama Roy Kiyoshi melambung di kalangan publik Tanah Air.

Sederet selebriti Indonesia kerap diundang di acara tersebut.

Pedangdut kontroversial Lucinta Luna tampaknya juga akan hadir di acara tersebut.

Hal ini terlihat sebuah video Instagram Story presenter acara tersebut, Robby Purba.

Dalam video tersebut terlihat Robby bersama Lucinta Luna di lokasi acara Karma.

Saat kamera menyorot dirinya, Lucinta Luna berbicara dengan nada manja dan sempat mendekat pada Robby.

"Look, who is in Karma tonight?," kata Robby.

Ia mengucapkan beberapa kata yang terdengar tak jelas.