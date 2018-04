Susi Pudjiastuti Kalahkan Sri Mulyani, Via Vallen Bikin Indonesian Choice Awards 2018 Bergoyang

Susi Pudjiastuti dan Via Vallen

TRIBUNJABAR.ID - Nama Susi Pudjiastuti keluar sebagai pemenang penghargaan Creative and Innovative Person.

Penghargaan ini dipersembahkan oleh Indonesian Choice Awards 5.0 NET TV.

Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia ini mengalahkan nama lainnya yang masuk pada nominasi yang sama.

Mereka adalah Sri Mulyani, Andrea Hirata, Christian Sugiono, dan Ernest Prakasa.

Ketika Susi Pudjiastuti diumumkan menjadi pemenang, komedian Sule dan Andr Taulany memberikan candaan 'tenggelamkan!'.

Akun resmi Indonesian Choice Awards NET TV juga mengumumkan kemenangan Susi Pudjiastuti.

"Selamat kepada lbu @SusiPudjiastuti115 yang terpilih sebagai Creative and Innovative Person of the Year Indonesian Choice Awards 5.0 NET", tulis akun resmi Indonesian Choise Awards NET TV.

Acara yang berlangsung tadi malam, Senin (29/4/2018) ini juga dimeriahkan oleh sederat artis lainnya.

Yang unik adalah muncul nama Via Vallen.

Pedangdut cantik ini menjadi trending topic di Twitter.