Bikin Nangis, Status Terakhir Pelajar yang Bunuh Diri Terjun ke Laut

Laporan Wartawan Surya Haorrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANYUWANGI - Seorang remaja yang diketahui pelajar asal SMP 16 Malang, dilaporkan terjun ke laut Selat Bali, Sabtu (28/4/2018) dini hari.

AKP Idham Khalid, Kapolsek Kawasan Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi, mengatakan, korban terjatuh dari atas kapal saat berlayar di perairan Selat Bali dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju pelabuhan Gilimanuk Bali.

"Kapal dijadwalkan berangkat dari dermaga Ketapang pukul 23.40 wita dan dijadwalkan bersandar di dermaga pelabuhan Gilimanuk pukul 00.30 wita, setelah sekitar 20 menit berlayar (sekira pkl 24.10 wita) salah satu penumpangnya terjatuh ke laut," kata Khalid.

Korban terjatuh pada koordinat 08.08 23 8 selatan lintang selatan bujur 1142427 timur.

Menurut Khalid, pihak kapal telah berusaha mencari korban di sekitar lokasi terjatuhnya korban selama 40 menit.

Selanjutnya kapal memutuskan merapat ke pelabuhan Gilimanuk untuk keamanan setelah berkoordinasi dengan pihak syahbadar.

Diketahui korban berinisial FM (15), salah satu rombongan dari SMP 16 Malang.

Khalid menjelaskan berdasarkan keterangan saksi, sebelum terjatuh ke laut korban berdiri menyendiri di bagian railing kapal.

Korban sempat diteriaki temannya untuk bergabung bersama rombongannya.

"Keterangan saksi korban sempat menengok ke kiri dan kanan lalu mengangkat kakinya di relling kapal kemudian menceburkan diri ke laut," kata Khalid.

Khalid menerangkan saksi sempat melihat korban masih berenang dan kemudian tidak terlihat lagi.

Menurut dugaan polisi, korban sengaja menceburkan diri ke laut, selain karena keterangan saksi juga karena status terakhir korban di aplikasi WhatsApp tertulis "last day, thanks for everything goodbay world."(*)