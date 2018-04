Persija Miliki Waktu Persiapan Lebih Singkat Sebelum Duel Klasik, Persib Ambil Keuntungan?

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menghadapi Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu (28/4/2018), Persib Bandung sedikit diuntungkan dengan jadwal yang ada.

Sebab, sebelum menghadapi Persib, Persija harus bermain di ajang AFC Cup, menghadapi Tampines Rovers FC, Selasa (24/4/2018).

Dengan tampilnya Persija, maka waktu persiapan yang dimiliki Maung Bandung akan lebih panjang.

Pasalnya, Persib terakhir kali bermain saat menghadapi Borneo FC akhir pekan lalu.

Pelatih Persib, Mario Gomez, tak mau ambil pusing dengan hal itu.

"Mereka enggak punya banyak waktu, saya tahu, mungkin its ok, tapi bagi pemain profesional, mereka bisa main hari Sabtu, hari Rabu, hari Sabtu, its normal. Itu memang kurang bagus, tapi saya pikir bagi profesional itu ok. Mereka punya banyak pemain," ujar Mario Gomez sesudah memimpin latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/4/2018).

Kemenangan Persija di ajang AFC Cup pun mendapat pujian dari Mario Gomez.

"Bagus untuk mereka, itu kemarin kebanggan mereka, sekarang persiapan untuk pertandingan kita Sabtu depan," katanya.